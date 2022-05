Tõnu Ehrpais: Eesti ametnike ja aktivistide agarus kergitab lähiajal puidu ja toasooja hinda veelgi

Eesti eripära on ametnike agarus, mis seab eestlastele esimesena Euroopa Liidu kõige rangemad piirangud. Seda isegi juhul, kui piirangute mõju on küsitav ja otsus halvendab Eesti inimeste elujärge.

Praegu kehtib meil kevadine raierahu, mida pole üheski teises Euroopa riigis. Vaid 0,2 protsendil metsamaast toimuv raie pidavat olema põhjus, mis seab ohtu lindude eluolu, jättes sealjuures arvestamata rändlindude püügi lõunamaades või kohalike väikekiskjate arvukuse kasvu. Selle kõige tulemusena veame rohepoliitika egiidi all Norrast Eestisse palki ja vaatame, kuidas küttehinnad siinsetele elanikele aina uutesse kõrgustesse rühivad.

Riigimetsast, mis on metsameeste pikaajalise töö tulemusena kasvatatud Eesti parimaks majandusmetsaks, on praeguseks majandamiseks alles jäänud 61 protsenti. RMK metsadest 31 protsenti on range kaitse all ja 8 protsenti majanduspiirangutega mets. Majandusmetsade osakaal väheneb igal aastal ja meie võimalused kasutada Eesti ühte peamist taastuvat loodusvara samuti.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!