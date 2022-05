Galerii: Iloni Imedemaa kutsub muumidega seilama

Fotod: Urmas Lauri

Haapsalus Iloni Imedemaal näeb esimest korda Eestis Tove Janssoni maailmakuulsaid muumiraamatute originaalillustratsioone.

Iga muumisõbra tõeline unistus – 19 kallihinnalist originaalillustratsiooni – jõudis Soomest Tampere muumimuuseumist Haapsallu Iloni Imedemaale nädala eest. Enne kui pildid kastidest välja tohtis võtta, pidid need 24 tundi aklimatiseeruma. Tampere muuseumitöötaja valvsa silma all – lukustatuna raamidesse, mida saab avada ainult spetsiaalse võtmega – leidsid nad koha seintel. Eilsest saab pilte oma silmaga kaeda.

„Minu teada ei ole Tove Janssoni originaale Eestis varem näidatud,” ütles Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts Lääne Elule neljapäeval. Näituse avamiseni jäi üks päev, muumide võlumaailm aga oli juba loodud – muumipapa paat, kuhu täiskasvanud kahjuks ei mahu, aga lapsed tohivad pardale minna; muumimamma kott, kuhu käsi sisse torgata ja kobades mõistatada, mis seal kõik on; muumipapa kaljusaar, mille vastu suruda kõrv ja kuulata, kuidas saare süda lööb. Sest otse loomulikult on saareke elus. Ja muidugi pildid ise – õunu korjav muumimamma, Krõbivana, väike My, Nuuskmõmmik, õngitsev muumipapa ja tema pisike paat.

