Galerii: Kõmsi võõrustas esmakordselt lastekaitsepäeva jalgpallifestivali

Juba 11. aastat kutsus Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi oma inimesed jalgpallifestivalile – lastekaitsepäeva jalgpalliturniirile. Osa võtsid 6. klassi lapsed koos oma vanematega.

Sellel aastal toimus spordipidu esimest korda Kõmsil. Oma koduküla eest astusid palliplatsile sportlased Virtsust, Kõmsilt, Massust, Lihulast ja Vatlast. Lisaks mängis nimetatud võistkondades palju lapsi, kelle kodu meie erinevates külades.

Päevast võttis osa 55 noort jalgpalluri ja teist sama palju lapsevanemaid ja pealtvaatajaid. Mängitakse turniire, mõõtu sai võtta täpsuslöökides, toimuvad peredevahelised löögivõistlused ja jalgpallilahingus kohtusid lapsevanemad lastega. Alati on käinud lastega kohtumas mõni tuntud Eesti jalgpallur. Kõikide nende aastate peale kokku saab meie külalistest kindlasti seada ritta kogu Eesti koondise. Lastega on lustinud näiteks Martin Reim, Indrek Zelinski, Marko Kristal, Enar Jääger.

Selle aasta spordikülaline oli just Kõmsi jaoks aga väga eriline. Lastega tuli kohtuma sama algkooli lõpetanud Vaido Veek. Mees rääkis lastele oma koolipõlve sportimise ja poistetempudest kuni Eesti meistriliiga ja koondise võrkpalluriks sirgumiseni välja. Nii laste kui lastevanemate kõrvu silitas aga kõige enam see, kuidas ta rõhutas, et laps peab hoolima oma vanematest, kaaslastest, õpetajatest ja treenerist. Et treenimisel on tähtis väga hea suhtumine. Kogu päeva jooksul elas ta laste igale tegemisele kaasa ja oli nendega pika päeva lõpuni. Oma esimesele koolile oli lastekaitsepäeva jalgpalliturniiri puhul kingituse saatnud koos Veegiga lapsepõlves sportinud ja nüüd Eesti rannajalgpallikoondises mängiv Priit Mäeorg, kes ise oli turniiri ajal võistlustel Portugalis.

Laste jalgpalliturniiridel võtsid 1.-3. klasside ja 4.-6. klasside lapsed mõõtu eraldi ja mõlemas vanuses mängis neli võistkonda. Kuigi tabel näitas nooremate laste võitjaks Lihulat ja vanematest Vatlat, premeeriti kõiki võistkondi tubli mängu eest võrdsete auhindadega.

Esimest korda toimus lastele täpsuslöökide võistlus. Ja seda tänu Kõmsil asuvale täpsusseinale. Nooremate poiste kolm paremat olid Karl Reinmaa, Märt-Enn Soovik ja Kaur Alanurm, vanematest Keiro Ristikivi, Herman Reinmaa, Ken-Indrek Klimpuš. Täiskasvanute võistluse võitis aga Vaido Veek. Kõikidele osalejatele olid magusad auhinnad, kolme paremat autasustati aga jalgpallisärkidega.

Perede löögivõistlusele registreerus rekordilised 26 peret. See on võistlus, kus pere moodustavad kas siis isa-poeg, ema-tütar, vanaema-poeg, peaasi, et üks on lapsevanem ja teine laps. Selles võistluses on reegel lihtne. Et pääseda teise ringi ja sealt edasi ka võiduni, peavad nii lapsevanem, kui laps mõlemad penaltipunkti pealt tabama. Võistluse võitsid Markko ja Raikko Kanter.

Meeleoluka jalgpallipäeva lõpetas suur finaal – jalgpalli sõpruskohtumine 55 lapse ja 17 lapsevanema vahel. Lapsevanemad olid platsil kogu aeg, neile astusid vastu kordamööda võistkondadesse jagatud noored. Selle aastase mängu võitsid kõige napimalt 2:1 lapsevanemad.

Väsitava päeva kosutuseks oli kõikidele ette nähtud Kõmsi kooli kokkade valmistatud maitsev lõunasöök, lisaks karastusjoogid, kringlid ja mahl.