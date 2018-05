Galerii: raudteenostalgitsejad vallutasid Lihula jaamahoone

Sajad huvilised külastasid laupäeval Märjamaa ja Virtsu kunagisele raudteeliinile jäävaid jaamahooneid.

Jaamatuur oli korraldatud nii, et nii Märjamaalt kui ka Virtsust startisid huvilised üheaegselt, üks seltskond Virtsu, teised bussid aga Märjamaa suunal. Lisaks organiseeritud tuuritajatele oli jaamahooneid uudistamas ka omal käel reisijad.

“Paljudel on isiklikke mälestusi ja kogemisi, nende jaamadega seotud,” ütles märjamaalaste giidiks olnud Priit Issak. “Et kes on omanikud, kas jaamades elatakse, kas tee on läbitav ja muud sellist.” Ise elab Issak Karuse jaama lähedal veskis ja on sealse jaama omanikega hea tuttav. Tunneb ka Rootsi raudteejaama praegusi omanikke.

Lihula jaamahoone ootesaalis on seinatäis raadioaparaate. Peamiselt nõukogude-aegseid. Maasik Reinu asjad, teadsid uudistavad mehed rääkida.

