Laupäeval tähistatakse Ants Laikmaa 152. sünniaastapäeva

Laupäeval tähistatakse Ants Laikmaa majamuuseumis kunstniku 152. sünniaastapäeva kontserdi, näituse avamise ja lillede asetamisega tema hauale.

Ants Laikmaa muuseumi teise korruse ateljees avab laupäeval näituste hooaja Avo Päädami portreenäitus. 1953. aastal Raplas sündinud kuid Paides üles kasvanud ja koolis käinud Päädam hakkas maalimisega tegelema 40aastasena. „Olen iseõppija. Meeldib maalida merd ja inimesi,” selgitas kunstnik. Ta on osalenud näitustel Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus. Laikmaa muuseumis on Päädam näitusega. „Näitusele üles pandud portreed poliitikutest, muusikutest, kirjanikest ja näitlejatest on valminud projekti “Avo – 65” raames, mille ettevalmistamisega olen juba mõnda aega tegelenud. Suve lõpu poole on kavas suurem portreenäitus Raplas,“ lisas Päädam.

Muusikaliste etteastetega kostitavad külalisi C. Kreegi nim. Haapsalu muusikakooli pärimusmuusika õpilased Viive Marleeni juhendamisel. Traditsiooniliselt viiakse lilled ka Ants Laikmaa viimsele puhkepaigale tema kodupargis.

Ants Laikmaa sünnipäeva tähistamine algab 5. mail kell 14 Laikmaa muuseumis.