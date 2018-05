Juhtkiri: määrus tõi segadust juurde

Keskerakondlasest ministri Kadri Simsonilubadus tasuta ühistranspordistmaal lõi alguses inimesed kahte leeri. Osa kiitis, sest tore, kui elu läheb odavamaks. Teine osa leidis, et see on maksumaksja raha raiskamine ja Keskerakonna valimispropaganda.

Oma osa segadusse on andnud maavalitsuste kaotamine ja maakondliku ühistranspordi korralduse allutamine ühistranspordikeskustele. Mõni keskus on hiiglaslik, näiteks see, mille liikmeks astus ka Läänemaa. Kõik nad ootasid terve talve, et minister annaks täpsed juhised, kuidas suvel tasuta ühistranspordile üle minna. Sest Simson kinnitas, et tasuta saab see olema.

Esmaspäeval ministri kauaoodatud määrus tuligi ja jättis ühistranspordikeskuste juhid juhmi näoga.See pani paika vahemiku, mille raames võib maanteeamet maakondades bussiliinidel hinna kehtestada. Vahemik ulatub nullist senise kõrgeima maakondades kehtinud piletihinnani ehk välistas hinnatõusu. Aga nüüd peavad ühistranspordikeskused lähinädalatel otsustama, millise hinnamudeliga kusagil maakonnas edasi minnakse.

Lääne Elu helistas läbi peaaegu kõik Eesti ühistranspordikeskused. Mitmes neist valitses peataolek. Kui alguses võisid inimesed olla kahes leeris – tasuta bussisõidu pooldajad ja vastased –, siis praeguseks pole vist enam kumbagi leeri alles, sest mitte keegi ei saa aru, mis tuleb.

Simsoni särav valimislubadus, mis pidi tooma Keskerakonnale eelseisvail riigikogu valimistel tuhandeid hääli, osutus tuhmiks ja tühiseks kõminaks. Simson ei suutnud usutavalt selgitada, mida tasuta ühistransport annab. Keskerakonna poliitilised vastased jäid peale. Ega ka nemad suutnud selgitada, miks on pilet maabussiliinil kasulik, aga tasulise transpordi pooldajate seisukoht võitis.

Simsoni poliitikukarjäär sai veel ühe hoobi, tugev minister on osutunud nõrgaks.