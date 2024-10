Juhtkiri: liigne surve lööb mõrasid

Tõenäoliselt on ka pärast aasta pärast toimuvaid kohalikke valimisi Eesti suuremate omavalitsuste hulgas nii Lääne-Nigula kui ka Lääneranna vald, sest suurt laeva ei saa järsult pöörata. See aga ei tähenda, et neis valdades praegu podisevad erimeelsused selle ajaga lahtuksid.

Kaheksa osavallaga pusiv Lääne-Nigula on ülemäära harali. Vallal puudub üks kindel keskus ja keskvõim on seni osavaldu võrdselt kohelnud. Osavaldade olemasolu on aidanud iga piirkonna identiteeti säilitada ja kasvatadagi. Nüüd aga on hakanud erimeelsusi tekitama vallavalitsuse pressing, millega tahetakse osavallavanematest loobuda, et valla juhtimist tõhustada. Esimese mõra lõi suurvalda Noarootsi osavald, kes otsib võimalusi ühineda Haapsaluga.

Lääneranna vallas ühinemise järel osavaldu ei tekkinud, siiski pole sealgi te