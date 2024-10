Noored pakkusid ettevõtetele ideid

Teisipäeval esitlesid Läänemaa ühisgümnaasiumi (LÜG) ja Tallinna 32. keskkooli õpilased LÜGi saalis oma ideid, kuidas suurendada nende valitud Läänemaa ettevõtetes nõudlust.

Tegemist oli kahe kooli esimese seda laadi ühisettevõtmisega, kuid koostööle aitas kaasa see, et kummagi kooli õpetajad olid varem koos mitmeid projekte läbi viinud. Idee sündis õpetajate tõdemusest, et majandusõppes on oluline juba alguses midagi ise päriselt teha, sest nii saavad õpilased kõige paremini aru, kuidas majandus toimib. Projekti aitasid läbi viia LÜGi majandusõpetaja Imbi Raudkivi, Kiltsi Majandustrefi üks eestvedajaid Svea Stamberg ning Tallinna 32. keskkooli maj