Saarte Hääl: väikesaared hakkasid Eesti saarte kogule hauda kaevama

Aprilli algul loodud Väikesaarte liit peab Eesti saarte kogu teovõimetuks organisatsiooniks ja soovib püsiasustusega väikesaari ise esindama hakata, kirjutab tänane Saarte Hääl.

Väikesaarte liidu juhatuse liige, Vormsi vallavanem Tanel Viks ütles, et Eesti saarte kogu tegevus ei rahulda neid juba ammu. “Saavutatud ei ole midagi, on vaid tühjad sõnakõlksud ja tühjad deklaratsioonid,” lausus Viks, kelle sõnul on kunagi ilmselt tublit tööd teinud organisatsiooni tegevus erinevatel põhjustel hääbunud. “Jäänud on tore meilivahetus, auru väljalaskmine, sooja õhu tootmine, aga tulemuseks on ümmargune null.”

Väikesaarte liit, kuhu kuuluvad Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saarvald on Viksi sõnul juba saavutanud ministeeriumis mitmeid seadusemuudatusi, mis tõesti arvestavad kõigi väikesaarte huve.

Eesti saarte kogu reageeris sellele kirjaga, kus andis teada, et dubleeriva organisatsiooni teke ei vii suuremale koostööle. Saarte kogu eestseisuse esimees Leo Filippov teatas, et saarte kogu soovib võimalust jätkata väikesaarte komisjoni töös osalemist, ja soovitas omavalitsustel esitada väikesaari esindama saarte kogu.