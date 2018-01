Looduse- ja jahimehed ei usu jutte Haapsalu linnašaakalist

Haapsalus levivad jutud, et linnas on šaakalit nähtud. Looduse- ja jahimehed neid jutte siiski ei usu, kuigi päris võimatuks linnašaakali olemasolu siiski ei peeta.

„Esimest korda kuulen. Rebastest olen kuulnud, šaakalist mitte,“ ütles Läänemaa keskkonnainspektsiooni juht Tõnis Ulm. Päris võimatuks Ulm linnašaakali olemasolu siiski ei pidanud, sest veel mõni aasta tagasi võõrliigiks peetud šaakal tunneb end Eestis kui kodus.

„Haeska, Kiideva ja Topu kandis on teda nähtud ja kütitud ka,“ lausus Ulm. „Espre metsas [mõni kilomeeter Uuemõisast lõunapool] on vast ka. Väidetakse, et on nähtud, aga sada protsenti ma selles kindel pole.“

Seega ei saa Ulmi sõnul pidada võimatuks seda, et mõni julgem šaakal toiduotsinguil ka Haapsalu linna satub. „Võimatu see pole, teda on saanud palju, on väga intensiivselt laiendanud end,“ arutles Ulm. „Päris linnaloomaks ma teda esialgu ei julgeks pidada. Ta on suhteliselt ettevaatlik loom.“

Jahimees Aarne Taal on Haapsalu linnas levivaid šaakalijutte kuulnud. „Aga ma pole neid uskunud,“ nentis Taal. Jahimees usub pigem, et tegemist on siiski rebasega. „Kaks kõhna rebast on linnas ringi jooksmas, ilmselt on ühte neist nähtud.“

Taal ütles, et Haapsalu linnas on rebaseid liikumas palju. „Minul käis ka üks rebane suvel tikreid söömas. Istus põõsa all ja muukui noppis marju,“ naeris jahimees.

Praegune lumeta talv ei võimalda kahtlustatavat ka jälgede põhjal kindlaks teha. „Oleks mõni pilt, siis saaks aru, mis loomaga on tegemist, muidu pole võimalik tuvastada,“ ütles Taal.

Ise Taal šaakalit kohanud pole. „Aga meie jahimaadel Martna kandis oli šaakal koerte ees,“ meenutas Taal. „Martna kandis on neid hulgakaupa nähtud, üks traktorist rääkis, et oli näinud kuidas šaakalid olid kitse taga ajanud.“

Oktoobris kirjutas Lääne Elu, et Ridala talunik Valdi Kruusmäe kaotas šaakalitele kaks kolmandikku noorkarjast, mistõttu kavatseb lambakasvatusega lõpparve teha. Šaakalite saagiks langes 200 noort lammast ja uttesid, alles jäänud sadat looma ei julge Kruusmäe karjamaale ajada ja lambad söövad lauda juures, kirjutas Lääne Elu toona.

Esimene šaakal, alla aasta vanune noorloom tabati Läänemaal 2013. aastal.