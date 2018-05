Vormsi sai eriloa kolme šaakali küttimiseks

Šaakalid on Vormsi saarel sel kevadel nii palju loomi murdnud või vigastanud, et keskkonnainspektsioon andis eile loa neid väljaspool jahihooaega küttida.

Vormsi jahiselts tegi keskkonnaametile avalduse 7. aprillil pärast seda, kui šaakalid olid saarel murdnud veiseid, vasikaid ja lambatallesid.

19. aprillil pöördusid keskkonnaameti poole eraldi veel saareelanikud Erik Egel ja Ants Streng ja 5. mail teatas šaakalite rünnakust oma veisekarjale Ülo Grundsten. „Mul on nüüd ainult üks vasikas alles,” ütles Streng Lääne Elule.

Keskkonnaameti ekspertiisiaktid kinnitavad: sajaprotsendilise tõenäosusega on tegemist šaakalitega. Omanikud on ka ise peale sattunud, kui šaakalid kariloomi ründavad. „Kaks šaakalit jäid ka minu rajakaamerasse,” ütles Egel.

Šaakaleid on saarel liikumas näinud paljud ja nad on nii julged, et tulevad taluõuedelegi. Nende ebameeldivat ja ohtlikku lähedust on ka kuulda – õhtuti kostab külade läheduses ja rannas ulgumist. Strengi sõnul on nüüd peaaegu igas külas šaakal või paar. „Alles paar päeva tagasi olid kaks tükki Rumpos ühe õue peal, kus olid lambatalled,” rääkis Streng.

Tema hinnangul on saarel kokku kuni kümmekond šaakalit. Märtsi lõpu seisuga loendati jälgede järgi seitse isendit. Kui neil õnnestub sel aastal edukalt järglasi saada, muutub kariloomade pidamine saarel võidujooksuks šaakalitega. Samale seisukohale jõudis keskkonnaamet. Strengi sõnul on asi juba praegu nii kriitiline, et võta või püss loomi söötma minnes kaasa, et igaks juhuks valmis olla.

„Šaakalid on saarel juba mitu aastat, aga sellist murdmist pole varem olnud,” märkis Vormsi jahiseltsi esimees Rein Veitmaa.

Egel pakkus, et šaakalid ajas kariloomade kallale metsas kokkukuivanud toidulaud – pärast metssigade küttimise kohustusliku normi täitmist jäi neid saare peal oluliselt vähemaks.

Streng ütles, et paar aastat tagasi õnnestus jahimeestel paar šaakalit ka ära lasta, kuid sel aastal pole see õnnestunud.

Veitmaa rääkis, et oktoobrist märtsini peeti šaakalitele aktiivselt ajujahti igal nädalavahetusel ja nädala sees ka varitsusjahti, kuid tulutult. „Ajujahis on nähtud küll nende jälgi, aga ajust välja pole ükski tulnud,” selgitas ta.

„Meil ei ole veel väga ka šaakalijahi kogemust – šaakal on nii uus liik. Aga eks me õpime,” ütles Streng.

Vormsi jahipiirkonnale antud šaakalite küttimise eriluba kehtib 31. augustini.