Vormsi saarevahina jätkab Jonne Berggren

Teisipäevast on Vormsi saarevahina taas ametis Jonne Berggren, kes valiti välja kuue kandidaadi seast.

Vormsi vallasekretäri Eidi Lehe sõnul eelistati Berggrenit teistele kandidaatidele seetõttu, et ta oli neist ainus, kes saarel ka elab. „Saarevahi töö on valvelolek ja selle ameti puhul on määrav, et inimene oleks saarel kohapeal olemas,” selgitas Leht.

Leht lisas, et saarevahi ülesanne on ringi liikuda ja saarel silm peal hoida ning vajadusel valda või vastavaid ametkondi tevitada. „saarevaht on vallavalitsusele väga suureks toeks,” rääkis ta.

Vormsi oli saarevahita selle aasta algusest. Kui varem olid saarevahid maavalitsuse alluvuses, siis maavalitsuste kadumisega läksid nad kohaliku omavalitsuse alluvusse. Selle aasta alguseni oli saarevahi ametis samuti Jonne Berggren.

Vormsil kuulutati saarevahi leidmiseks välja konkurss, kuid ametist lahkunud vallavanem Tanel Viks leidis, et saarevahi ametisse kinnitamine peaks jääma uuele vallavanemale.

Läänemaal on saarevaht ka Lääne-Nigula vallale kuuluval Osmussaarel.