Galerii: Puise lambakasvataja panustab karjakaitsekoertele

Paari aasta pärast on Soobasauna lambakari kindlalt kaitstud, loodab talu perenaine Merike Liivlaid.

Järgmisel reedel on Soobasauna lambakasvatustalus Puises omamoodi sünnipäev, sest paar nädalat lambakarjas elanud kutsikad saavad kolme kuu vanuseks. Tõsisteks karjavalvureiks võb neid aga pidada alles paari aasta pärast.

2 koera = 3 Citroëni

Elevandiluukarva juntsud Cruz ja Tuule on kallid koerad. „Tuhat eurot tükk,” nentis Liivlaid teda varrukast purevat kutsikat teise käega patsutades. „Peetud auto hind. Meil on siin seismas 2000. aasta Citroën, abikaasa ütles, et 600 eurot ehk saaks selle eest. Seega – kaks koera on kolm Citroëni.”

„Šaakalid eile õhtul ulgusid. Väga kaval, vaikne loom. Eks katsetama ja proovima peab,” ütles Liivlaid.

Kutsikad jõudsid Männiku Piimalambad OÜst Soobasaunale eelmise nädala neljapäeval. „Kui ma hilja õhtul neid siia lauta vaatama tulin, oli 26pealine lambakari lauda keskel puntras ja kutsikad ise istusid ukse ees,” meenutas Liivlaid. Kutsikatel on karja kaitsmine veres.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!