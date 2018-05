Laupäeval tuleb lasteraamatukokku Rootsi lastekirjanik Åsa Lind

Kirjandusfestivali HeadRead kaudu tuleb laupäeval Haapsallu üks viimaste aastate tuntumaid lastekirjanikke Åsa Lind.

Lind kirjutab nii aime- kui ka ilukirjandust. Kõige tuntumad on tema raamatud Liivahundist ja kuueaastasest Zakarinast. „Liivahundi lood” sai aastal 2003 Nils Holgerssoni auhinna ja „Veel lugusid Liivahundist” oli samal aastal Augustipreemia nominent. Liivahundi lugusid on tõlgitud 18 keelde. Eesti keelde on need tõlkinud Ülle Kiivet ja järgmisel aastal ilmub eesti keeles ka sarja kolmas osa „Liivahunt ja imeline maailm”.

Liivahunt on fantaasiaolend, mererannal ilmuv nähtamatu kaaslane, kes on tulvil ideid ja rõõmu ning tundub teadvat kõigest kõike.

Åsa Lind on ise öelnud, et ilukirjandus võimaldab tal uurida ja mõista reaalsust, aga ka keelt, mis seda reaalsust kirjeldada püüab. Kohtumine Lindiga on laupäeal, 26. mail kl 11 Haapsalu lasteraamatukogus.