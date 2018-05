Virtsu kool sai välijõusaali raha kokku

Virtsu kooli lapsed on kogunud Hooandjas välijõusaali jaoks 2330 eurot. Seda on tublisti rohkem, kui oli plaanis. Nelja välijõusaali seadme ostmiseks oli tarvis 2200 eurot. Tõenäoliselt koguneb raha aga veelgi rohkem, sest annetada saab veel täna ja homme.

Annetajate seas on Virtsu kooli õpetajaid, lapsevanemaid, aga ka inimesi, kes pole üldse Virtsuga seotud. „Minul ja õpilastel on väga hea meel. Välijõusaal on mõeldud mitte ainult koolile, vaid tervele Virtsu kogukonnale, kõik saavad seda kasutada,” ütles Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski.

Et raha annetati rohkem, saab kool osta peale nelja seadme ka rööbaspuud. „Uue kooliaasta alguseks on seadmed kindlasti kohal ja välijõusaal kasutatav,” lubas Nemeržitski. Annetuste kogumine on osa koolitööst – 8. klassis on ettevõtlusõpe. „Mullu kogusime digiklaveri jaoks,” ütles Nemeržitski.