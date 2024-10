Kristjan Korsten: oleks aus, kui vallavalitsus ei müüks Virtsu koolimaja enne valimisi

Lääneranna vallavolikogu koalitsioon ei ole saanud valijatelt mandaati ei sellise koolireformi jaoks, nagu nüüdseks on tehtud, ega ka sellise kultuuriasutuste reformi jaoks, nagu nüüdseks on tehtud.

2021. aasta kohaliku omavalitsuse valimised ülekaalukalt võitnud Lääneranna valimisliit saavutas sellise tulemuse muuhulgas lubadustega: „Varblasse, Koongasse ja Virtsusse kavandame multifunktsionaalsed hooned. Kõmsi, Lõpe ja Metsküla koolis jätkame alghariduse andmist.“ (allikas: valimisliidu veebilehe esileht aadressil lrvl.ee)

Virtsu on Lääneranna vallas suuruselt teine ja arengupotentsiaalilt küllap esimene asula. Virtsu arengut soodustavad asukoht ja aktiivne kogukond. Kuni 2023. aastani oli Virtsus valla parim põhikool. Koolireformi käigus muudeti see neljaklassiliseks.

Arvestades Virtsu arengupotentsiaali ning haridus- ja teadusministeeriumi toetust kuueklassilistele maakoolidele, on selline asjade käik mõistusevastane. Adekvaatset põhjust ei ole, miks Virtsus ei võiks olla kuueklassiline kool. Võib-olla on sellel aga ebaadekvaatne põhjus.

Juba aastaid ringleb Lääneranna vallas veendumus, et Virtsu koolimaja saatus on ammu otsustatud ja sinna tuleb hooldekodu, millega olevat isiklikult seotud üks vallavolikogu mõjukas liige. Me ei tea, kas see on tõsi, võibolla tulevik näitab. Tõsi on aga see, et niimoodi Lääneranna vallas palju inimesi arvab.

Kui hüpotees peab paika, siis küllap see seletab, miks tegi vallavolikogu Virtsu kooli neljaklassiliseks, kuigi see objektiivseid asjaolusid kaaludes on arusaamatu. Seletus on see, et neli klassi mahub ära ka Virtsu lasteaia majja, aga kuus klassi ei mahu. Kui Virtsu kool on neljaklassiline, saab Virtsu koolimaja ära müüa.