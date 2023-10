Lääneranna vald sai Virtsu kooli vastu kohtus õiguse

Tallinna halduskohus jättis rahuldamata 16 lapsevanema kaebuse Virtsu kooli 5.-9. klassi sulgemise osas ja andis õiguse Lääneranna vallale.

Kohus selgitas, et kohalikul omavalitsusel on õigus koolivõrku kujundada ja lapsevanemate otsustusõigus koole puudutavate muudatuste üle on piiratud.

Põhiseadusest tulenevalt on kohalikul omavalitsusel kohustus pidada üleval piisavat hulka koole, et tagada laste õigus haridusele, aga kellelgi pole õigust nõuda konkreetse kooli säilitamist ja koolivõrgu kujundamist temale sobival viisil.

Kohus selgitas, et lapsevanemate kaebuse alusel saab Lääneranna vallavolikogu otsuse õiguspärasust kontrollida üksnes ulatuses, milles see konkreetselt kaebajate õigusi riivab.

"Lapsevanemal on õigus, et tema lapsele oleks haridus kättesaadav ja talle ei tekiks sellega seoses ülemäärast raha- ning ajakulu, kuid sellest ei tulene õigust harjumuspärase koolitee säilimisele, kindlatele kooliruumidele ja -majale, personalile ja klassikaaslastele," edastas Lääne Elule Pärnu maakohtu pressiesindaja Hedy Tammeleht.

