Pärnu Postimees: maailmakuulus loodusharuldus muudab nägu

Lõuna-Läänemaal asuval Laelatu puisniidul, mis on maailma üks liigirikkamaid looduskooslusi, alustati jõuludel kujundustöödega. Maha võetakse puid ja põõsaid, et luua rohttaimestikule paremad kasvutingimused, kirjutab Pärnu Postimees.

Riigimetsa majandamise keskuse looduskaitsespetsialisti Ants Animägi selgituse järgi tööd kaua ei kesta. “Alustasime jõulupühil ja kui ilma hoiab, võib loota, et jaanuari lõpuks on töödega ühel pool,” teatas ta.

Virtsu lähistel puisniidul on botaanikud taimi uurinud juba üle poole sajandi. Nüüdseks mitu aastat on räägitud taimede liigirikkuse vähenemisest alal. Animägi selgitas, et 16 aastaga on ühel ruutmeetril kasvavate taimede arv vähenenud kümne võrra.

Vt ka: “Botaanik Toomas Kukk: Laelatu puisniidu liigirikkus väheneb“