Reporter: läänemaalased kurdavad, et kõik on kaugel

Kanal2 uudistesaate Reporter saatelõigus kurdavad Lõuna-Läänemaa inimesed, et haldusreform on toonud sinna kanti hoopis vastupidise tulemuse kui neile suure suuga lubati. Kõik, mis enne oli kaugel, on nüüd veelgi kaugemal.

„Vallavalitsus läks kaugemale – enne oli 10 km, nüüd on 25 km. Me oleme Pärnumaa, Haapsalu külje all, no ma ei tea…, natuke imelik,” rääkis lõunaläänlane Viive.

Rooglaiu küla elanik Rein Õuemaa rääkis, kuidas pood kogu aeg kaugemale kolib – kui alguses oli see paari kilomeetri kaugusel Mõisakülas, siis 7-8 kilomeetri kaugusel Massus ja nüüd on lähim pood 11 km kaugusel Kõmsil.

Saatelõigus tõdeti, et maal polegi võimalik ilma autota hakkama saada, sest bussiliiklus on nigel. Mida kaugemal keskusest, seda vajalikumaks auto muutub.

Ranna Rantšo pidaja Ande Baikov soovis, et riik soodustaks maaelu: „Kui sul on kool mitmekümne kilomeetri kaugusel ja pood. Kui autot ei ole, ei saagi liikuma. Sellpärast ei tulegi noori maale.”

Reporteri uudislugu saab vaadata siit