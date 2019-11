Lõuna-Läänemaal algab uus laste saalijalgpalli karikasari

Saalijalgpalli hooaeg on vaatamata pikale sügisele ja veel ka õuestreenimise võimalusele alanud.

Nii on ka noored jalgpallurid Lõuna-Läänemaal suuresti kolinud oma tegemistega sisetingimustesse. Iga talveperiood on noortele pikki aastaid olnud kirev rohkete saalijalgpallivõistluste poolest. Nii ei erine ka eelolev talv. Turniirid lähedal ja kaugel rikastavad noorte sisejalgpalliperioodi ja muudavad jalgpallurite spordielu mitmekesisemaks.

Kuna Lihulas käib uue spordihoone ehitus, on laste sisetreenimise võimalused piiratud. Lihulas treenivad noored näiteks kooli aulas, ära kasutatakse isegi treppe ja koridore.

Nüüd kutsub Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ellu täiesti uue võistlussarja. Meie piirkonna kolmes spordihoones, Kõmsil, Virtsus ja Vatlas hakkavad läbi talve toimuma noorte saalijalgpalli karikavõistlused. Karikasari koosneb kolmest etapist. Igas asulas mängitakse üks etapp.

Võistlus on mõeldud klubis treenivatele kõige noorematele jalgpalluritele ja piirkonna väikeste maakoolide lastele. Selles vanuses treenib umbes 50 last ja kokku peaks saama igal etapil viis võistkonda. Nimetamist väärib, et üks võistkondadest on puhtalt ainult tüdrukutest koosnev jalgpallitiim. Klubis aastaid tähtsal kohal olnud tüdrukute jalgpall hakkab taas uut ilmet võtma.

Lõuna-Läänemaa noorte saalijalgpalli karikasarjas saab iga võistkond igal etapil mängutulemustele vastavalt punkte. Kolme etapi kokkuvõttes kohapunktid liidetakse. Viimasel etapil Vatla spordihoones saab iga tiim topeltpunktid ja samas toimuvad ka erinevad löögivõistlused. Kõikidele jalgpalluritele paneb klubi koos toetajatega välja medalid ja auhinnad. Lisaks selguvad parimad väravavahid, parimad väravalööjad. Samuti selgitatakse välja kõige sõbralikumad jalgpallurid ehk jagatakse fair play auhinnad.

Eriline on võistlus veel sellepoolest, et mitte kusagil nimetatud võimlatest ei ole päris jalgpalliväravaid. Väravatena kasutatakse treeningutel kasutuses olevaid koonuseid. Nii saavad lapsed jalgpalli ja väravalöömist uue külje pealt avastada.

Lõuna-Läänemaa noorte karikasari on analoogne klubi poolt 1994. aastal ellu kutsutud Lõuna-Läänemaa koolide jalgpallipäevaga. See võistlus kestis 23 aastat, kuni Lõuna-Läänemaal hakati massiliselt koole sulgema ja lihtsalt polnud enam koole kelle vahel mängida.

Esimene Lõuna-Läänemaa noorte karikavõistluste etapp toimub 12. detsembril Kõmsil. Teine etapp toimub 21.jaanuaril Virtsus ja finaaletapp 12.veebruaril Vatlas.