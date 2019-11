Haapsalu linnavalitsus ei näe endal vastutust musta tööjõu kasutamises

Haapsalu ja Taebla koolimaja ehitusel askeldasid illegaalsed töömehed, kuid Haapsalu linnavalitsus ega peatöövõtjad endal vastustust ei näe.

Kolmapäeval Haapsalu põhikooli ehitusele tehtud ühisreidi käigus jäi politseile vahele neli seal ebaseaduslikult viibinud välismaalast, maksu- ja tolliamet avastas kaks ehitajat, kes olid töötamise registrisse kandmata.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul saab omavalitsus tellijana kontrollida ainult seda, kas pea- ja alltöövõtjatel on maksud makstud ning poleks riigi ees võlgnevusi. „See, mis puudutab töösuhteid ettevõtetes, on riigiametite ehk politsei ja maksuameti teema,” selgitas Mäesalu. „Saame muidugi peatöövõtjalt aru pärida, aga ei saa ettevõtete siseasjadesse sekkuda.”

Ettevõtja risk

Haapsalu linna ehitusnõunik Aivar Sein rõhutas, et omavalitsus ei pea kontrollima ega saagi, kas kõigil töövõtjatel on töötajad korrektselt registreeritud. Küll aga edastab linn maksuametile iga kuu nende alltöövõtjate nimekirja, kes tellija teada objektil töötama peaksid. „Kõik ettevõtted teavad, et kui nad kasutavad mitteregistreeritud töötajaid, on see nende risk. Muidugi kahjustab see ka peatöövõtja mainet,” nentis Sein.

Haapsalu põhikooli ehituse peatöövõtja Nordlin Ehituse projektijuht Hindrek Rootsma ütles, et kuna asi on veel väga värske ja menetlus pooleli, pole nendeni täpsemat infot reidi tulemuste kohta jõudnud, mistõttu ei osanud ta eile ka öelda, milline alltöövõtja patustamisega vahele jäi. „Aga see on usalduse küsimus. Me ei saa töötada koos partneriga, keda ei saa usaldada,” nentis Rootsma. Küsimus, kas see tähendab koostöö lõpetamist, jäi eile lahtiseks.

Peatöövõtja vastutab

Taebla koolimaja ehitusel tuvastas politsei neli rikkumist, mis puudutas välismaalaste töötamist Eestis, maksuameti pihtide vahele jäi kaheksa töömeest, kelle töötamine polnud nõuetekohaselt registreeritud.

„Väga kahetsusväärne,” vangutas Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus pead. „Saame tellijana eeldada, et asju tehakse ausalt ja töövõtjad on ausad, aga kõike seda me ise kontrollida ei saa. Seepärast politsei ja maksuamet seda teevadki.”

Ametite ühisreidid muudavad riigihangete maastikku tema sõnul kindlasti ausamaks.

Taebla koolimaja peatöövõtja Tesron Ehitus OÜ ehitusdirektor Kaarel Runtal kuulis alltöövõtja patustamisest alles eile Lääne Elu ajakirjanikult. Kui sellised rikkumised avastatakse, võtab tema sõnul tavaliselt umbes nädala, enne kui info politseilt ja maksuametilt peatöövõtjani jõuab. „Me ei saa vastutada kolmandate ettevõtete töötajate eest ega saa ka kontrollida, kas konkreetsed isikud on korrektselt tööle registreeritud või mitte. See ongi maksu- ja tolliameti töö,” ütles Runtal.

Runtal selgitas, et peatöövõtjana ootab ta alltöövõtjalt nüüd infot, kui tõsiste rikkumistega tegemist oli ja selle põhjal saab otsustada, kuidas reageerida.

Lääne-Nigula valla abivallavanem Taivo Kaus ütles, et vallas võetakse juhtunu jutuks järgmisel teisipäeval toimuval ehituskoosolekul. „Siis küsin lepingupartnerilt, peatöövõtjalt, mis toimub. Peatöövõtja vastutab saba ja sarvedega kõigi objektil toimuvate tegevuste eest.”

Kommentaar

Ehitajad jätkavad tööd

Sellises olukorras on tegemist maksu- ja tööõigusalaste rikkumistega, mille eest vastutab konkreetne ettevõte või rikkumise toimepanija. Riigihangete seaduse järgi saab hankija ehk praegusel juhul omavalitsus pakkumuses nimetatud alltöövõtjate puhul kontrollida nn kõrvaldamise aluseid alates kelmustest ja organiseeritud kuritegevusest kuni maksuvõla kontrollimiseni. Kontrollitakse karistusregistrist 3–5 aasta taguseid tegusid. Riigihangete seadusest ei tulene aga kohustust, et kohalik omavalitsus peaks käima ehitusobjektil töötajaid kontrollimas. Kui reid toimus alles sel nädalal, pole väidetavaid rikkumised toime pannud ettevõtete suhtes veel kõrvaldamiseks alust, kuna menetlus alles käib.

Rahandusministeeriumi riigihangete nõunik Mario Sõrm