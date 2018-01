Maa Elu: Virtsu oli, on ja jääb Lõuna-Läänemaa osaks

Maa Elu, 4. jaanuar 2018. Foto: Urmas Lauri

Tänane Postimehe lisaleht Maa Elu kirjutab haldusreformi mõjust Lõuna-Läänemaale. Loo autor Tõnu Talvar tõdes, et Virtsu oli, on ja jääb Lõuna-Läänemaa osaks.

Leheloos, mis kannab pealkirja “Virtsu ettevõtluskeskus” on tööstuspargi lugu kenasti kirjas. “Olete ehk isegi märganud, et kui Eestis mõni vähegi kobe projekt käsile võetakse, ilmub kusagilt rühmake rahulolematuid, kes tahavad ettevõtmist nurja ajada,” kirjutas Talvar. Nii oli ka Virtsus. Seal tuli kokku viisteist protestijat. Autor kirjeldas protestijate kohtusaagat ning nentis, et praeguseks on kaebajatel jäänud lootus, et asi Riigikohtus ette võetakse. “Kas Riigikohus seda kaasust menetlussegi võtab? Elame, näeme,” kirjutas Talvar.

Ettevõtluskeskuse edendajad lähevad aga samal ajal edasi. Ükski kohus pole tööd seisma pannud. Lääneranna vallas on jäme ots Talvari sõnul Virtsu ettevõtluskeskuse pooldajate käes. Lisaks on keskusel nii-öelda oma mees Havannas: Haapsalu volikogus on endine Ridala vallavanem, Virtsu ettevõtluskeskuse projektijuht Toomas Schmidt.