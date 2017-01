Juhtkiri: oravate poliitmängud

Reformierakonnas kobrutab juba mõnda aega. Aga oleme harjunud, et seal suures linnas, mitte meil. Haapsalus ja kogu Läänemaal on Reformierakond juba aastaid olnud see kõige suurem ja tugevam, kõige paremini organiseerunud ja kindlalt, professionaalselt juhitud. Nagu pealinnaski. Tõsi, pärast seda, kui Keskerakonna siinses elus hakkas ohjade järele haarama Jaanus Karilaid, on varem pigem klubilistest poliithuvilistest saanud väga tugev organisatsioon ja reformikate kindel partner Haapsalu linna valitsemises. Muidugi ka konkurent – kohalikud valimised lähenevad.

Reformierakond on tuntud selle poolest, et neil on alati plaan, mõeldakse mitu käiku ette ja kui tegutsetakse, siis ikka nii, et mõne poliitmanöövriga endalt ise vaipa alt ära ei tõmbaks. Vähemalt viimase ajani oli see nõnda. Praegu on nii mõnelgi oraval enda võttest selg alles prügine.

Nagu selgub, on nagin pähklite pärast Läänemaale jõudnud ja käib võitlus, millise tähtsa orava meeskond saab endale arendusjuhi koha. Selle inimese võimuses on panustada rohkem „sinna, kuhu vaja”. Analoogne vangerdus tehti jõuga ka 2005. aastal, kui arendusjuhiks pandi Reimo Nebokat. Seda, et praegu ajalugu kordub, nagu öeldakse, on nentinud mitmed Läänemaa reformierakondlased. Ja see ei meeldi neile.

Miks me sellele kohalikule käärimisele nii palju auru kulutasime?

Lääne Elu leiab, et Läänemaa elanikel on õigus teada, kuidas poliitikat tehakse. Eriti just enne valimisi. Seepärast näitasime pildikesi oravate köögipoolest, et inimesed teaksid, kuidas poliitsuppi keedetakse ja kes selle koostisosi valib ning kontrollib.

Protsess alles algab. Püsige lainel.

