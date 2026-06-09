Liina Valdre: Haapsalu veinipidu vajab värsket hingamist

Liina Valdre. Juhan Hepner

Itaalia veinipeo melu oli Haapsalus vanalinnas tunda juba reede õhtul – töönädal oli läbi, inimesed kogunesid restoranides ja baarides ning ideaalne suveilm andis oma panuse, et sumin kestaks varajaste hommikutundideni.

Laupäevase traditsioonilise veinikonkursi ajaks, kus piletiomanikel on võimalik degusteerida maaletoojate veine, oli ilm paraku tõmbunud vihmaseks ja tuuliseks. Spontaanseid külastajaid oli seetõttu ehk mõnevõrra vähem, kuid Karja tänav oli sellest hoolimata tänavust valikut uudistavat rahvast täis.

Lääne Eluga vestelnud sommeljeele, kes peol tavakülastajana osales, torkas paraku esimese asjana silma see, et maaletoojate read on üsna hõredaks jäänud ning võistlusveine pakkus tänavu vaid seitse maaletoojat. Juba aastaid ei ole kohal mitut suuremat Eesti maaletoojat. Puudu olid tänavu näiteks nii Prike kui ka Liviko oma Nautimuse kaubamärgiga. Väiksemaid maaletoojaid oli kohal mõni üksik.

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Arusaadav, et laiemale publikule suunatud veinikonkursile ei tule pakkujad oma kõige kallima otsa toodetega, kuid sellest hoolimata tegi valik nii mitmegi külastaja veidi