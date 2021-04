Haapsalu raamatukogu kutsub tegema raamatukella

Haapsalu raamatukogu on oma Facebooki lehele postitanud pildi kellast, kus numbrite asemel on raamatud, mille pealkirjas mõni number. Nii on kella numbrilaual koha leidnud „Kolm musketäri”, „Neli tankisti ja koer”, „Kümme aastat hiljem” jne.

Raamatukogu lugejakoolituse peaspetsialisti Liina Valdre sõnul sai ta kella idee internetist. Kell oli tehtud ingliskeelsetest raamatutest. „Mõtlesin, et meil on eesti keeles ka palju selliseid numbriliste pealkirjadega raamatud ja mõte hakkas jooksma, et millised ise valiksin, kui sellise kella teeks,” rääkis Valdre. „Variante oleks ju palju,” lisas ta. Valdre sõnul sobiks selline lõbus mõttetöö hästi kokku näiteks raamaturiiuli koristamisega.

Valdre ütles, et oleks tore, kui inimesed ka oma raamatukelladest pilte saadaksid – neid võib lisada nii Haapsalu raamatukogu Facebooki lehele kui ka saata meiliaadressile liina@lib.haapsalu.ee. „Neist saaks kokku toreda galerii,” ütles Valdre.