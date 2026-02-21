Linnapea tahab Haapsallu tuua drooniõppe

Olavi Seisonen. Foto: Juhan Hepner

Haapsalu linnapea Olavi Seisonen rääkis volikogule, et plaan on Haapsallu tuua programmeerimiskool kood/Haapsalu, mis oleks drooninduse kallakuga.

Sama plaani väljendas linnapea Lääne Elule ka enne ametisse asumist. Nüüd on esimene kohtumine kooli eestvedajatega tehtud.

„Initsiatiiv ei tulnud neilt,” ütles Seisonen Lääne Elule. Drooninduse suuna kohta ütles linnapea, et kool vastumeelsust ei väljendanud.

Volikogule rääkis Seisonen, et meie piirkonna nišš võiks olla droonindus ja iseliikuvad masinad. Ta tõi välja, et kaitseliidu Lääne malev on drooninduse valdkonnas eesrind