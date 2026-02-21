Edukaimad õppurid lõpetasid Noarootsi gümnaasiumi

Noarootsi kooli hariduspuu. Foto: Arvo Tarmula

Ajalehes Postimees avaldatud riigieksamite pingereas kukkusid Läänemaa koolid aasta varasemaga võrreldes allapoole. Edetabeli järgi lõpetasid mullused Läänemaa kõige tublimad õppurid Noarootsi gümnaasiumi.

Kaheksa koha võrra edetabelis kukkunud ja 30. kohta hoidva Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas ütles, et mõni koht siia-sinna pole määrav. „Teeme tööd tellija materjalist,” ütles Belovas.

Edetabel pole tähtis

Belovas rääkis, et teda riigieksamite tulemused väga ei kõneta. „Meie eesmärk on, et lõpetajad saaksid iseenda ja maailmaga hästi läbi,” ütles ta. Seda on kool direktori sõnul saavutanud. „Kui edetabeleid tehakse, on tore lugeda, et on hästi.”

Samas polnud Belovas kindel, mida riigieksamite tulemused näitavad. Ta tõi välja Läänemaa koolid