Koolid tundide hilisema algusega ei kiirusta

Ehkki kevadel pakkus haridus- ja teadusministeerium välja plaani nihutada koolipäeva algus kella üheksaks hommikul, ei ole ükski kool sel õppeaastal ideega kaasa ei läinud.

Ainus Läänemaa kool, kus tunnid algavad pool tundi hiljem kui eelmisel õppeaastal, on Risti põhikool. Nüüd algab Risti õpilastel koolipäev kell 8.45, eelmisel õppeaastal algasid tunnid kell 8.15.