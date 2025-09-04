Koolid tundide hilisema algusega ei kiirusta

Malle-Liisa Raigla

Kullamaa ja Risti kooli direktor Kaidi Uueda. Foto: Urmas Lauri

Ehkki kevadel pakkus haridus- ja teadusministeerium välja plaani nihutada koolipäeva algus kella üheksaks hommikul, ei ole ükski kool sel õppeaastal ideega kaasa ei läinud.

Ainus Läänemaa kool, kus tunnid algavad pool tundi hiljem kui eelmisel õppeaastal, on Risti põhikool. Nüüd algab Risti õpilastel koolipäev kell 8.45, eelmisel õppeaastal algasid tunnid kell 8.15.

