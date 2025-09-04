Kohus arutab tapmist varjupaigas

Malle-Liisa Raigla

Kohtu all olev Leonid. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu kohtumajas algas aprilli lõpus linna varjupaigas toimunud tapmise arutamine.

Süüdistuse järgi lõi süüdistatav kannatanut ühe korra noaga kõrri, misjärel viimane sündmuskohal suri. Prokuratuur süüdistab 64aastast Leonidi tapmises. Karistusseadustik näeb selle teo eest süüdimõistetule ette 5–15aastast vangistust.

Süüdistatav oma süüd ei tunnista. „Ei toimunu

