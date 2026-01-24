Juhtkiri: arengukava lõks

Uuel nädalal võib selguda, et Haapsalu volikogu ei saagi vastu võtta alanud aasta eelarvet, sest arengukava on uuendamata. Arengukava nagu ka eelarvestrateegia koostatakse neljaks eelseisvaks aastaks ning see on eelarvega tihedalt seotud. Eelarvestrateegia on Haapsalul praegu kuni aastani 2029, aga arengukava aastani 2028 ehk siis viimase kehtivusest on aasta vajaka.

Kui nii on, et eelarvet ei saa arengukava uuendamata kinnitada, läheb volikogul kiireks. Eelarve peab olema vastu võetud märtsi lõpuks ja kui ei ole, tuleb volikogul tagasi astuda. Viimati juhtus see Läänemaal kümme aastat tagasi, kui tolleaegse Martna valla volikogu ei suutnudki eelarvet vastu võtta ja pidi tagasi astuma.