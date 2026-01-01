Elektrooniline allkirjastamine toimib taas

Kuula artiklit, 1 minutit ja 17 sekundit 0:00 / 1:17

Riigi infosüsteemide keskuse (RIA) teatel toimib täna kella 14.51 taas elektrooniline allkirjastamine ja seda põhjustanud problem on lahendatud.

Intsident oli põhjustatud Digidoc4j alusteegi häirest, mida kasutab riiklik allkirjastamisteenus. See omakorda tõi kaasa tõrked allkirjastamise protsessis ka teistes teenustes. Intsident puudutas e-teenuseid ja integraatoreid, mis kasutasid vanemat kui Digidoc4j 6.1.0 teeki ning algas seetõttu, et alates 1. jaanuarist 2026 ei aktsepteerinud vanemad teegid oma sisemiste reeglite tõttu enam SK Solution AS OCSP vastuste sertifikaate.

Probleem lahendati uute OCSP vastuste sertifikaatide väljastamisega ning elektrooniliste allkirjade loomine toimib tavapäraselt.

Intsidendi põhjuste täpsemat analüüsi viivad läbi Riigi Infosüsteemi Amet ja SK ID Solutions. Riigi Infosüsteemi Amet soovitab kõigil Digidoc4j teegi kasutajatel üle minna teegi uusimale versioonile.