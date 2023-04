ID-kaardi saab tellida Rannarootsi Selverisse

Teisipäeva õhtust saab ID-kaarte ja elamisloakaarte tellida kõigisse Eesti Selveritesse, ka Rannarootsi Selverisse.

Eelmise aasta lõpust on olnud võimalik dokumente tellida osadesse Selveri kauplistesse, kuid veebruari keskpaigast see RIA ettekirjutuse tõttu peatati, kuid teisipäevast on see taas võimalik.

„PPA eesmärgiks on luua võimalikult mugav viis oma dokumentide kätte saamiseks ning seetõttu oleme otsinud koostöövõimalust kaubanduskettidega, millel on tihe võrgustik üle Eesti ning mis on igapäevaselt pikemalt avatud kui PPA teenindussaalid. Aasta alguses hakkasime testima võimalust dokumente tellida kokku kuude Tallinna ja lähiümbruse Selverisse. See osutus ootuspäraselt väga populaarseks, mistõttu oleme laiendanud teenuse kättesaadavust ning sellest nädalast väljastatakse dokumente 40 Selveris üle Eesti kõikjal alates Kuressaarest kuni Narvani,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram.

Abram täiendas, et tänaseks on ületatud ka paar kuud tagasi ilmnenud takistused ID-kaartide väljastamiseks. „Tänaseks on Selverites dokumentide väljastamise protsess põhjalikult auditeeritud ning meil on olemas täielik kindlus, et inimesed võivad julgelt dokumentide väljastuskohana valida kaubandusketi teades, et see on sama turvaline ja usaldusväärne kui dokumendil PPA teenindussaalis järel käimine,“ täiendas Abram.

„Üle-eestilise kaubandusketina on Selveril hea meel pakkuda nüüdsest veelgi laiemat kaetust dokumentide kättesaamisel. See on lisandväärtus ja suurepärane võimalus kõigile, kes soovivad oma dokumente kätte saada endale sobivamas asukohas ja kellaajal,“ ütleb Selver AS-i juht Kristi Lomp.

„Oleme kindlad, et inimesed võtavad uue teenuse hästi omaks. Usume, et peatselt antakse juba suur osa Eestis väljastatavatest dokumentidest mugavalt kätte väljaspool PPA teenindusi,“ lisas Tex Vertmann, Hansabi kaardivaldkonna juht.

Dokumentide väljastamise teenust pakub AS Hansab koostöös Selveriga. Valik kauplustest, kus on dokumente võimalik kätte saada, on leitav PPA kodulehel. Teenus on kliendile tasuline, makstes 7,2 eurot dokumendi kohta täiskasvanule ja 4,32 eurot alla 15-aastasele lapsele, pensionärile ja puudega isikule. Tasumine toimub Selveris kohapeal.