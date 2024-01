Enamus Eesti inimesi taotleb uue dokumendi internetis

2023. aastal taotleti ligikaudu pool miljonit isikut tõendavat dokumenti. Kõige rohkem taotletakse ID-kaarte, passe ja elamisloakaarte, sealjuures teeb enamus inimesi Eestis seda PPA iseteeninduses.

2023. aastal taotleti kokku 488 046 isikut tõendavat dokumenti, neist 283 568 olid ID-kaardid, 89 481 passid ja 93 659 elamisloakaardid. Mullu kasvas ID-kaartide taotlemine 3% ja elamisloakaartide taotlemine 11,6%, aga passide taotlemise arv vähenes aastaga 18%.

Eesti kodanikud esitasid 2023. aastal kokku 313 493 dokumenditaotlust, neist 61% PPA iseteeninduse kaudu. Aktiivseimad iseteeninduse kasutajad elavad jätkuvalt Tartumaal (70%) ja Harjumaal (68%). „Kui 2021. aastal kasutas iseteenindust alla poole kodanikest, siis nüüd on heameel tõdeda, et Eestis pole ühtegi maakonda, kus iseteeninduse kasutamine on alla 50%,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram.

Iseteeninduses on keskmine dokumendi taotlemise aeg 5 minutit. Teenindussaalides oli mullu keskmine ooteaeg 38 minutit ja taotlemise protsess võttis kohapeal 10 minutit. „Iseteeninduses dokumendi taotlemine on odavam kui teeninduses, samuti saab taotluse esitada kiiremini ning endale sobival ajal ja kohas,“ lisas Abram.

Noorimana taotleti 2023. aastal iseteeninduse kaudu dokumenti alla üheaastastele lastele – seejuures taotleti ühele lapsele iseteeninduses dokument juba päev pärast sündi. Kõige vanem iseteeninduses dokumendi taotlenud inimene oli 98-aastane. Kõige populaarsem on iseteeninduses dokumenti taotleda alla 5-aastastele lastele. Koguni 86% kõigist alla 5-aastastele lastele väljastatud dokumentidest taotleti eelmisel aastal iseteenindusest.

„Soovime igal aastal dokumendi taotlemist ja kättesaamist inimestele mugavamaks teha. Eelmisest aastast saab dokumente tellida lisaks PPA teenindustele ka Selveritesse. Selle sammuga lisandus pea 50 dokumentide väljastuskohta ning PPA sai koostöös Selveriga oma teenusega inimestele lähemale tulla,“ ütles Abram.

Kokku telliti mullu Selveritesse 20 572 dokumenti, mis on 6% kõigist alates 18. aprillist väljastatud dokumentidest. Kõige rohkem tellivad inimesed dokumente Harjumaa, Viljandimaa ja Raplamaa kauplustesse. Nendes maakondades taotletud dokumentidest 12% telliti 2023. aastal Selveritesse. Kolm populaarseimat kauplust, kuhu dokumente telliti on Harjumaal asuvad Kadaka, Järve ja Kolde Selver.

2023. aastal jõustus ka muudatus, mis ei kohusta vanemaid kui 70-aastaseid inimesi enam ID-kaardi taotlemisel uuesti sõrmejälgi andma, juhul kui need on PPA andmebaasis olemas. Muuhulgas loodi mugav lahendus, millega saab iseteeninduses nüüd volitada teist inimest dokumendile järele tulema. Samuti kohandati PPA iseteeninduskeskkonda, et see oleks vaegnägijatele paremini kasutatav.

Iseteeninduse kasutamine dokumendi taotlemisel on kiirem, odavam, aga ka keskkonnasäästlikum – iseteeninduses esitatud dokumenditaotlused on algusest lõpuni paberivabad.