Osade ID-kaartide sertifikaadid kehtivad dokumendist endast päeva võrra vähem

2019.-2022. aastal suvehooajal väljastatud ID-kaarte saab elektrooniliselt kasutada ühe päeva võrra vähem, kui näitab kaardile märgitud viieaastane kehtivusaeg. Esimesed sellised kaardid jõuavad oma kehtivusaja lõppu 2024. aasta märtsis ja PPA saadab kaardiomanikele aegsasti personaalse teavituse.

ID-kaardid kehtivad nii isikut tõendava dokumendi kui ka elektroonilist autentimist ja digiallkirjastamist võimaldava vahendina kuni viis aastat. Tehnilise vea tõttu kaarditootja infosüsteemide vahelises suhtluses on osade varasematel aastatel väljastatud ID-kaartide, elamisloakaartide ja digi-ID kaartide sertifikaatide kehtivusaeg ühe päeva võrra lühem. See tähendab, et dokumendi kehtivusaja viimasel päeval ei saa seda enam kasutada digitaalseks autentimiseks ja digiallkirjade andmiseks. Füüsilise dokumendina kehtib kaart oma kehtivusaja lõpuni.

Esimesed sellised kaardid jõuavad oma kehtivusaja lõppu 2024. aasta märtsis. Inimestele, keda see puudutab, saadab PPA kuu aega enne dokumendi kehtivusaja lõppu personaalse teavituse, et nad teaksid sellega dokumendivahetusel arvestada. Neid teavitusi hakkab PPA kaardiomanikele saatma järgmise aasta veebruarist.

„Soovitame inimestel, keda see puudutab, dokumendivahetust viimasele päevale mitte jätta ning palume vabandust ebamugavuste pärast,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo juht Liis Valk. „Tavapäraselt saadab PPA kõigile ID-kaardi omanikele kaks kuud enne dokumendi kehtivusaja lõppu e-kirjaga meeldetuletuse uue kaardi taotlemiseks. Inimeste jaoks, kelle ID-kaardi sertifikaadid kehtivad ette nähtust ühe päeva vähem, saadame kuu enne dokumendi kehtivusaja lõppu selle kohta täiendava teavituse,“ lisas Valk.

Ühepäevane erinevus osade ID-kaartide, elamisloakaartide ja digi-ID kaartide sertifikaatide kehtivuses tulenes veast kaarditootja infosüsteemide vahelises suhtluses. Üks infosüsteem võttis arvesse suveaega ning teine lähtus Eesti tavapärasest vööndiajast. Selle tulemusel kanti suveajal väljastatud ID-kaartidele sertifikaadid, mis kehtivad ühe päeva võrra vähem.

Ühe päeva võrra vähem kehtivad sertifikaadid ID-kaartidel, elamisloakaartidel ja digi-ID kaartidel, mis on väljastatud suveajal aastatel 2019-2022 ehk alljärgnevatel ajavahemikel:

31.03.2019–26.10.2019

29.03.2020–24.10.2020

28.03.2021–30.10.2021

27.03.2022–29.10.2022.

Käesoleval aastal väljastatud ID-kaarte see viga enam ei mõjuta.