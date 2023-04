25aastane Haapsalu kolledž on pidevas muutumises

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž tähistab reedel konverentsi ja peoga oma 25. sünnipäeva. Ühtlasi tähistatakse kolledži kõrval tegutseva kompetentsikeskuse kümnendat aastapäeva.

Haapsalu kolledži direktori Heli Kaldase sõnul on kevadise konverentsi läbiv teema tervis, sest see jookseb läbi ka kolledži õppekavadest. Tervis, õigemini mudaravi ja ravimuda, on ka see, millega tegeleb tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus.

Juba on Haapsalu kultuurikeskusesse üles pandud kolledžit ja kompetentsikeskust tutvustav näitus, mis annab ülevaate koolis õpetatavatest erialadest: tervisejuht, rakendusinformaatika, liiklusohutus ning käsitöötehnoloogiad ja disain.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!