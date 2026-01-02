Aasta loom on siil

Harilik Siil. Foto: Reno R Künnapuu

Eesti terioloogia selts kuulutas 2026. aasta loomaks siili, keda Eestis elab kahte liiki.

Siilid on loomad, keda paljud peavad iseenesestmõistetavaks aialoomaks, kuid kelle eluviis, roll ökosüsteemis ja ohud on sageli vähe teada. Paljud ei tea ka, et väikeses Eestis on lausa kahte liiki siile. Just seetõttu otsustati 2026. aastal tuua fookusesse siil – loom, kes elab inimese läheduses ja peegeldab seetõttu hästi ka meie endi igapäevase elukeskkonna korraldust.

„Siilide käekäik näitab hästi, kuidas me saame oma elukeskkonda kujundades jätta eluvõimaluse ka teistele liikidele meie ümber ja seeläbi tegelikult ka ise võidame. Siilid elavad k