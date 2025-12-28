Vatla peeti korvpallikokkutulekut

Vatla korvpallurid. Foto: erakogu

Aasta viimasel laupäeval kogunesid Vatla spordihoonesse selle väikese 150 elanikuga sportliku küla spordimehed. Vatla spordiselts korraldas Vatla korvpallikokkutuleku, kus osales neli võistkonda.

Äsja uue hingamise saanud tegus spordiselts kutsus palli mängima oma küla või siis sellega väga lähedalt seotud sportlased. Mängupaik, 1997 aasta jõuludel valminud spordihoone võttis korvpallurid lahkesti vastu. On ju siin ennegi ägedaid korvpalliturniire peetud. Väikese küla turniirid on alati silma paistnud korraliku auhinnalauaga, ühel aastal loosti fännide vahel välja isegi sõiduauto