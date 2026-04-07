Haapsalu lauatenniseklubi pääses 4. liiga üleminekuturniirile

Heikki Sool

Foto: erakogu
Kuula artiklit, 1 minutit ja 32 sekundit
0:00 / 1:32

 

Artikkel jätkub peale reklaami

Pühapäeval olid Haapsalu spordikeskuses lauatennise Eesti 2025/2026 võistkondlike meistrivõistluste 5. liiga kaheksa parema play-off mängud.

Põhiturniiri kuuendana lõpetanud Haapsalu LTK võistkond tegi hea mängupäeva alistades 4-2 Nõmme SK. Poolfinaalis tuli vastu võtta 1-4 kaotus Rapla LTK. Pronksimängus saime jagu Maardu LTK IV 4-1 ning tasuks pronksmedalid ja pääsu 4. liiga üleminekuturniirile.

Võistkonnas mängisid Mihkel Puhm, Mati Türk, Marko Tiisler, Heikki Sool ja Marta Sool.

Liiga võitjaks tuli Pärnu LTK Vint-94 meeskond (Daniels Kopantšuk, Gregor Kald, Vlad Jatsenjuk, Sten Andre Kukispuu ja treener Andres Kudisiim), kes finaalis al

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

