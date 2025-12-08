Lääne Elu paberleht teisipäeval, 9. detsembril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 5 sekundit 0:00 / 1:5

Vallavanemad ja linnapea saavad paika

Kolm esmaspäeval istungit pidanud volikogu valis vallale või linnale uue juhi. Haapsalu volikogu pani 22 häälega paika linnapea Olavi Seisoneni. Vormsit hakkab juhtima endine riigikogulane ja keskkonnaminister Erki Savisaar, kelle poolt hääletas seitsmest volikogu liikmest kolm. Tõeline üksmeel valitses aga Lääneranna vallas, kus volikogu kinnitas ühehäälselt vallavanemaks Tarvi Sitsi.

Piparkoogimaania tuli raamatukokku

Viiendat aastat lasteraamatukogus sisse seatud jõulukamber on sel aastal piparkoogiteemaline. „Meil on palju jõuluraamatuid ning et need korraga vaadata ja lehitseda oleks, tegime neile eraldi kambri,” rääkis idee autor ja peamine täideviija, raamatukoguhoidja Grete Nootre.

Jalgpalliklubi tulevik selgub enne jõule

Kehva hooaja teinud Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskonna tulevik selgub enne jõule, mil peavad olemas olema vajalikud litsentsid ja klubid liigadesse registreeritud. Klubi esindusmeeskond hakkab tõenäoliselt mängima teises A-liigas.