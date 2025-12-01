Virtsu sadamat ehib saeketastest jõulupuu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 7 sekundit

Virtsu sadamas tervitab parvlaevale minejaid ja sealt tulijaid saeketastest, -kettidest ja saelattidest kokku pandud üle kolme meetri kõrgune jõulupuu.

Et puu rohkem kuuske meenutaks, värviti saekettad metsatöödel kasutatava märkevärviga erkroheliseks.

Virtsu sadama kapten Viljar Viil ütles, et mõte vanu saekettaid kasutada tuli metsas käimisest. Tänavusel metsamajandajate konkursil osalenud Viil osutus Maalehe lugejate lemmikuks. „Olen sadama ja meremees, metsa- ja naljamees