Lääne Elu paberleht teisipäeval, 11. novembril

Lääneranna koalitsioonileping saab varsti valmis

Lääneranna valla valmiv koalitsioonilepe soovib senisest enam teha koostööd kogukondadega ja parandada valla mainet.

Helen Nelis-Naukas sai vehklemisliidu juhatusse

Möödunud nädalal valisid Eesti vehklemisliidu liikmed uue presidendi ja juhatuse, kuhu kuulub nüüdsest ka Haapsalu vehklemistreener Helen Nelis-Naukas.

Juubelinäitus näitab kunstiklubi mitmekesist palet

Haapsalu kunstiklubi tähistab oma 65. aastapäeva juubelinäitusega, kus oma töid eksponeerib suurem osa klubi ligi 40 liikmest.

