Lääne Elu paberleht teisipäeval, 11. novembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit
0:00 / 0:38
Lääneranna koalitsioonileping saab varsti valmis
Lääneranna valla valmiv koalitsioonilepe soovib senisest enam teha koostööd kogukondadega ja parandada valla mainet.
Artikkel jätkub peale reklaami
Helen Nelis-Naukas sai vehklemisliidu juhatusse
Möödunud nädalal valisid Eesti vehklemisliidu liikmed uue presidendi ja juhatuse, kuhu kuulub nüüdsest ka Haapsalu vehklemistreener Helen Nelis-Naukas.
Juubelinäitus näitab kunstiklubi mitmekesist palet
Haapsalu kunstiklubi tähistab oma 65. aastapäeva juubelinäitusega, kus oma töid eksponeerib suurem osa klubi ligi 40 liikmest.
Reklaam