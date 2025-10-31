Uus võimuliit otsustas Virtsu kuueklassilise kooli kasuks

Lääneranna nelikliit leppis neljapäeval kokku, et Virtsu neljaklassiline kool jätkab kuueklassilisena juba tuleva aasta sügisest.

Lääneranna vallavolikogu esimehe kandidaat ja valimised võitnud Terve Valla valimisliidu esinumber Silvia Lotman ütles Lääne Elule, et pikk plaan on taastada üheksaklassilised koolid Koongas ja Varblas, aga esimesena taastatakse Virtsus järgmisest õppeaastast kuus klassi. Ka on kavas vabastada Metsküla erakool 500euro suurusest igakuisest rendist, mida ta vallale peab maksma.

