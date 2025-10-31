TalTechi toiduteadlased: Kõrvits on imeline! (neli head retsepti kõrvitsast)

Kuula artiklit, 4 minutit ja 8 sekundit 0:00 / 4:8

Kõrvits on üks imeline vili, millest saab teha nii magusaid kui ka soolaseid toite. Lisaks sobib kõrvits igasse toidukorda, sh pidu- ja pühadelauale.

Mida kõrvitsaga siis peale hakata? Hommikuks võib teha kõrvitsaputru, lõunaks kõrvitsapüreesuppi ja õhtuks kõrvitsakooki. Prae kõrvale sobib värske kõrvitsasalat ja jõululauale päikseline marineeritud kõrvits. Toitainerikkad on ka kõrvitsaseemned, mida saab kasutada erinevates toitudes ja salatites.

Tähtis info kõrvitsa kohta:

annab ainult 20 kcal/100 g

on hea karoteeni allikas (100 g katab 5-10 % päevasest vitamiin A vajadusest), karoteen on vitamiin A eelühend ja omab positiivset mõju silmanägemisele, vitamiin A on antioksüdatiivsete omadustega ehk teeb kahjutuks hapnikuradikaalid, mis suurtes kogustes kahjustavad rakuprotsesse, soodustades seeläbi haiguste arengut

on hea kaaliumi allikas (100 g katab 10-15 % päevasest kaaliumi vajadusest): kaalium on vajalik soolade ja vee tasakaalu hoidmiseks kudedes

on hea kiudainete allikas, 20 kcal kohta saab 1,5-2 g kiudaineid (20 kcal rukkileiba = 0,7 g kiudaineid)

hoiab kõhu korras

on hea abiline kaalulangetajale: heaoluühiskondades, sh Eestis, on iga teine täiskasvanud ja kolmas laps ülekaaluline, veerand neist rasvunud

on madala suhkrusisaldusega ja sisaldab pektiine ning tselluloosi, mis aeglustavad suhkru imendumist peensooles (seega väga hea vili diabeetikutele)

kõrvitsaseemnetest saame vitamiine B1 ja E ning magneesiumi, tsinki ja rauda

Kõrvitsasupp mannaga

(sobib nii hommiku- kui ka õhtusöögiks)

Koostisosad:

300 g kõrvitsat

300 ml vett

200 ml piima

50 ml vahukoort

50 g täisteramannat (spelta, odra, nisu) või kaerakliisid või nende segu

Maitse järgi soola (1/2 tl) ja suhkrut (2 tl)

Kuidas valmistada?

Lõika kõrvits kuubikuteks, keeda vees pehmeks ning tambi pudruks.

Lisa piim ja vahukoor ning manna/kliid, keeda veel 5 minutit ja maitsesta soola ning suhkruga.

Supi lisandiks sobib nii moos kui ka või.

Lihtne kõrvitsa-porgandisalat

Riivi toores kõrvits ja porgand peenema või keskmise riiviga või köögikombainis.

Kõrvitsat ja porgandit võib olla võrdselt või siis vastavalt soovile – näiteks kaks osa porgandit (200 g) ja üks osa kõrvitsat (100 g).

Lisa 1 spl meelepärast õli (nt kõrvitsaseemne, avokaado, rapsi, oliiv vm), haput siirupit või mahla (ebaküdoonia, sidruni vm), soovi korral 1 tl suhkrut. Sega ja lisa soovi korral jõhvikaid, pohli vm marju.

Kõrvitsapüreesupp

(sobib lõuna- või õhtusöögiks)

Koostisosad:

500 g kõrvitsat

500 g kartuleid

600 ml vett

200 ml vahukoort

10 g soola

Kuidas valmistada?

Lõika köögiviljad suuremateks kuubikuteks ja keeda vees pehmeks.

Võta pott pliidilt ja lisa soe vahukoor ning sool.

Püreesta ja kuumuta supp keemiseni.

Vahelduse mõttes saab supile lisada või osa kartulist/kõrvitsast asendada porgandi või bataadiga.

Kõrvitsakook

Koostisosad:

400 g kõrvitsapüreed (keedetud ja tambitud kõrvitsat)

50-100 g suhkrut

3 suurt muna

100 g täistera speltajahu

100 g täistera odrajahu

100 g kaerakliid

100 g sulatatud võid

200 g hapupiima

½ tl (3 g) soola

½ tl (3 g) söögisoodat

Kuidas valmistada?

Sega kõik kokku ja küpseta ahjuplaadil ca 2 cm kihina 180°C juures 30 minutit. Parim soojalt piimaga! Head isu!

Kaarel ja Signe Adamberg

TalTechi toiduteadlased