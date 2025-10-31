Lääne Elu paberleht laupäeval, 1. novembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 39 sekundit
Risti perearstikeskus uuenes
Vast remonditud ruumidesse tagasi kolinud Risti perearstikeskuses alustab novembrist vastuvõttu ka uus perearst.
Gülnar Murumägi: vaatan huvi ja põnevusega, mis juhtuma hakkab
Reedel pani ligi 30 aastat Haapsalu kultuurikeskust juhtinud Gülnar Murumägi kultuurimaja ukse oma selja taga kinni, et hakata pensionipõlve pidama.
Mati Seppi õpetab püssist laskma ja pärimusjuttudest lugu pidama
Reedel täitub Läänemaa teenekal laskmistreeneril Mati Seppil 60. aastaring. Juubilari jaoks ilmselt väike vahepeatus, sest tegemisi jätkub tal küllaga.
