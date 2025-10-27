Lääne Elu paberleht teisipäeval, 28. oktoobril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 39 sekundit
Läänemaa valib aasta ettevõtteid, teenuseid ja tooteid
Neljapäeval algab rahvahääletus maakonna parima toote või teenuse valimiseks. Läänemaa ettevõtluskonkursi parimad selguvad 13. novembril ettevõtlusgalal.
Kirjanduslik laupäev viis krimiradadele
Haapsalu raamatukogu traditsiooniline kirjanduslik laupäev oli sel aastal kaldu krimikirjanduse poole, sest kõik kolm külalist on end just selles žanris tõestanud.
Laskurid tõid Loviisast kamaluga medaleid
Nädalavahetusel Haapsalu sõpruslinnas Loviisas võistlemas käinud Haapsalu laskurid tulid koju kuue võidu ja kahe teise kohaga.
