Lääne Elu paberleht teisipäeval, 28. oktoobril

Läänemaa valib aasta ettevõtteid, teenuseid ja tooteid

Neljapäeval algab rahvahääletus maakonna parima toote või teenuse valimiseks. Läänemaa ettevõtluskonkursi parimad selguvad 13. novembril ettevõtlusgalal.

Kirjanduslik laupäev viis krimiradadele

Haapsalu raamatukogu traditsiooniline kirjanduslik laupäev oli sel aastal kaldu krimikirjanduse poole, sest kõik kolm külalist on end just selles žanris tõestanud.

Laskurid tõid Loviisast kamaluga medaleid

Nädalavahetusel Haapsalu sõpruslinnas Loviisas võistlemas käinud Haapsalu laskurid tulid koju kuue võidu ja kahe teise kohaga.