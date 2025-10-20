Isamaa peol tähistati valimisvõitu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

Haapsalus valimised võitnud Isamaa pidas oma valimispidu kodurestoranis Väike Petersell.

Koosviibimisel valitsenud meeleolu oli optimistlik juba siis, kui kella 21 ja 22 vahel olid teada Haapsalu kolledžis, Haapsalu muusikakoolis ja Ridala põhikoolis asunud valimisjaoskonna tulemused, mis soosisid Isamaad. Sama seis jätkus Isamaa jaoks ka kui pärast kella 22 tulid paberil hääletanute hääled Haapsalu kultuurikeskuse valimisjaoskonnast.

Lõplik kindlus saabus, kui laekusid e-hääled. Isamaa teenis 25liikmelises Haapsalu volikogus 11 kohta ja nende esin