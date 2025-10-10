Turvaline e-hääletus algab heast küberhügieenist

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) kutsub valimiste eel uuendama oma seadmete tarkvara ja olema tähelepanelik, et tagada e-hääle turvaline teekond valimiskasti. Liikvel on petuskeemid, kus kelmid esitlevad end valimiskomisjoni töötajatena ja püüavad välja meelitada PIN-koode.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13.-19. oktoobrini 2025. E-hääletamiseks vajaliku valijarakenduse saab all