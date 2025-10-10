Läänemaa 7.-9. klasside parimad jalgpallurid on Haapsalu põhikooli ja Taebla kooli õpilased

Taebla kooli võidukas võistkond vasakult paremale: Eliise Posti, Anna-Janelle Poks, Nele Kalling, Helen-Marii Tülp, Eneli Pragi, Kirsika Lahe ja Isabella Männi. Foto: Bert Rotberg
Haapsalu põhikooli I võistkond vasakult paremale: Sten Jonas Hein, Robin Graudin, Laur Urbas, Markus Raba, Stimo Saarna (esiplaanil), Jass Rosenberg (tagaplaanil), Oskar Saareväli ja Kenerth Paes. Foto: Bert Rotberg
Oru kool Haapsalu põhikool II võistkonna vastu. Foto: Bert Rotberg
Neljapäeval, 9. oktoobril peeti Haapsalu kunstmuruväljakul Läänemaa koolide 7.-9. klasside jalgpallimeistrivõistlusi. Esikoha said Haapsalu põhikooli I võistkonna poisid ja Taebla kooli tüdrukud.
Võistlustest võttis osa 93 noort, 32 tüdrukut ja 61 poissi, üheksast koolist. Neist moodustus 4 tüdrukute ja 8 poiste võistkonda.
Tüdrukute turniiril mängisid kõik võistkonnad teineteise vastu kaks korda. Võitjaks krooniti Taebla kool, kes teistele võistkondadele armu ei andnud, ning