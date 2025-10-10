Läänemaa 7.-9. klasside parimad jalgpallurid on Haapsalu põhikooli ja Taebla kooli õpilased

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9

jalka1 Taebla kooli võidukas võistkond vasakult paremale: Eliise Posti, Anna-Janelle Poks, Nele Kalling, Helen-Marii Tülp, Eneli Pragi, Kirsika Lahe ja Isabella Männi. Foto: Bert Rotberg jalka2 Haapsalu põhikooli I võistkond vasakult paremale: Sten Jonas Hein, Robin Graudin, Laur Urbas, Markus Raba, Stimo Saarna (esiplaanil), Jass Rosenberg (tagaplaanil), Oskar Saareväli ja Kenerth Paes. Foto: Bert Rotberg jalka3 Oru kool Haapsalu põhikool II võistkonna vastu. Foto: Bert Rotberg

Neljapäeval, 9. oktoobril peeti Haapsalu kunstmuruväljakul Läänemaa koolide 7.-9. klasside jalgpallimeistrivõistlusi. Esikoha said Haapsalu põhikooli I võistkonna poisid ja Taebla kooli tüdrukud.

Võistlustest võttis osa 93 noort, 32 tüdrukut ja 61 poissi, üheksast koolist. Neist moodustus 4 tüdrukute ja 8 poiste võistkonda.

Tüdrukute turniiril mängisid kõik võistkonnad teineteise vastu kaks korda. Võitjaks krooniti Taebla kool, kes teistele võistkondadele armu ei andnud, ning