Läänemaa 7.-9. klasside parimad jalgpallurid on Haapsalu põhikooli ja Taebla kooli õpilased

Bert Rotberg

Haapsalu põhikooli tüdrukud võistlemas Haapsalu linna algkooli ja Uuemõisa algkooli ühendvõistkonna vastu. Foto: Bert Rotberg
Neljapäeval, 9. oktoobril peeti Haapsalu kunstmuruväljakul Läänemaa koolide 7.-9. klasside jalgpallimeistrivõistlusi. Esikoha said Haapsalu põhikooli I võistkonna poisid ja Taebla kooli tüdrukud.

Võistlustest võttis osa 93 noort, 32 tüdrukut ja 61 poissi, üheksast  koolist. Neist moodustus 4 tüdrukute ja 8 poiste võistkonda.

Tüdrukute turniiril mängisid kõik võistkonnad teineteise vastu kaks korda. Võitjaks krooniti Taebla kool, kes teistele võistkondadele armu ei andnud, ning

