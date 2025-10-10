Lääne Elu paberleht laupäeval, 11. oktoobril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 56 sekundit 0:00 / 0:56

Muda kompetentsikeskus on varjusurmas

2011. aastal avati Haapsalu kolledži juures tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus lühendiga TeRe. 2023. aastal lõppes projekti rahastamine ja kolledži keldrikorrusele rajatud nn mudalaboris valitseb nüüd suurema osa ajast vaikus.

Anton Pärn: eestlased on muuseumirahvas

Haapsalu muuseumisuvi tõi sel aastal mitu uut näitust ja põnevat konverentsi. See annab põhjuse küsida sihtasutuse Läänemaa muuseumid juhilt, arheoloog Anton Pärnalt, kas tal on alati kiire. „Mulle meeldib tegutseda ja tihtipeale see siis nii ongi,” ütles ta.

Murtud karkudega otse suvitusellu

Haapsalu raekojas neljapäeval avatud näitus „Murtud karkude linn” viib külastaja teise maailmasõja eelsesse Haapsallu suvitusellu.