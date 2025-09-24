Lääne Elu paberleht neljapäeval, 25. septembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 0:38

Pitsikeskus on ajutise kodu omaks võtnud

Põhjalikku remonti minevast Haapsalu pitsikeskuse majast ajutiselt Haapsalu kaubamajja kolinud käsitööseltsi naised on paari nädalaga uue kohaga kohanenud.

Valimisreportaaž: küll ma need nimekirjad kuskilt leian

„Ikka oma inimene peab olema. Oma kandist. Selline, kellest on abi,” ütleb 72aastane Oonga poepidaja Varje Sander kolm ja pool nädalat enne kohalikke valimisi.

Lääne Elu kolmetunnisel ringsõidul kõlab see lause veel mitu korda. Valimislubadustest ei räägi keegi. Keegi ei tunne neist ka puudust.